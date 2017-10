MonacoTech : les dix nouvelles start-ups sélectionnées

L'incubateur-accélérateur de la Principauté, lancé en juin dernier, a sélectionné dix start-up supplémentaires dans les secteurs biotech, cleantech et yachting : Coraliotech, Laneva, Link your Leisure, Nanotek Materials, Novetech Surgery, Phyg, Surgisafe, Teale, Yachtneeds. Une seconde vague qui vient compléter une première sélection de cinq start-up.

Créé fin juin par l'Etat monégasque en partenariat avec Monaco Telecom et Xavier Niel, MonacoTech vient d'annoncer la seconde vague de sélection : dix nouvelles start-ups retenues dans les 105 dossiers reçus. On retrouve dans cette nouvelle promotion Coraliotech (une biotech dédiée aux produits du monde marin et du corail en particulier), Gangz (agence digitale pour modèles, hôtesses et extras), Laneva (bateaux 100% électriques connectés), Link your Leisure (le nouveau réseau social des loisirs), Nanotek Materials (smart matériaux pour le bâtiment), Novetech Surgery (implants et dispositifs médicaux pour chirurgie vétérinaire), Phyg (dispositifs médicaux innovants), Surgisafe (biotech), Teale (économie d'énergies pour le bâtiment), Yachtneeds (recherche géolocalisée de services et produits dans 600 ports et marinas pour capitaines et équipages de yacht).

En août dernier, MonacoTech avait déjà retenu ses cinq premières jeunes pousses qui ont été accueillies en septembre : CIEL (drônes), Hyve (plateforme de billetterie), KeeSystem (solution de gestion de patrimoine pour gestionnaire de patrimoine indépendant, family offices et banques privées), TerraioT (Internet des objets pour villes intelligentes) et YouStock (révolution du stockage).

Monaco Tech qui travaille en relation avec Station F à Paris, se présente comme un "open space" de 820 m2 permettant d'accueillir une vingtaine de start-up avec 60 postes de travail, un espace de coworking et deux "Fab labs". L'objectif est de pérenniser ces nouvelles sociétés et de les intégrer au tissu économique local. Avec cette seconde sélection, qui porte le nombre de start-up accueillies aujourd'hui à 15, ce sont les secteurs des cleantech, biotech et yachting qui entrent ou se renforcent au sein de l'incubateur-accélérateur. Pour son directeur, Fabrice Marquet, il s'agissait de faire en sorte que cette seconde sélection vienne compléter la première, cela aussi bien en matière de profils, de secteurs d'activité que de phases de maturation.