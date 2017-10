Mouans-Sartoux, capitale régionale PACA de la "biodiversité"!

Mouans-Sartoux, qui ouvre aujourd'hui vendredi son 30ème Festival du Livre, vient d'autre part d'être distinguée comme "Capitale régionale de la biodiversité" en Provence-Alpes-Côte d’Azur. C'est ce qui ressort des résultats qui viennent d'être dévoilés du concours 2017 de la "Capitale française de la biodiversité", concours national ouvert à toutes les collectivités territoriales de plus de 2.000 habitants (communes, communautés de communes, communautés urbaines ou d’agglomération, métropoles…). Quelque 17 communes y participaient en PACA. Ce concours vise à récompenser l'intégration de la biodiversité dans les projets d'aménagement et de rénovation, ainsi que le rôle des collectivités pour assurer la préservation et la restauration des fonctions écologiques. Le thème de cette année était "Aménager, rénover et bâtir en favorisant la biodiversité ".

Mouans-Sartoux a été récompensée pour son action continue de préservation et de valorisation de ses terres agricoles, forestières et naturelles. Déjà lauréate nationale en 2014 autour du thème "Agriculture et biodiversité", la commune a poursuivi et amplifié son action en faveur de la restauration collective bio et locale produite en régie agricole municipale en grande partie. Elle voit aujourd'hui reconnue sa démarche globale de planification urbaine : la transformation de son espace public de centre-ville avec la création et la végétalisation de nouvelles allées piétonnes pour faciliter les mobilités inter-quartiers.

Sont également prises en compte toutes les actions mises en place depuis plusieurs années : les parcs naturels urbains en centre-ville, la forêt communale, les jardins familiaux, les inventaires citoyens ainsi que de nouveaux projets. Sont cités notamment la création d'une maison d'éducation à l'alimentation durable qui sensibilise tous les publics, le projet de parc intermodal de stationnement permettant l'extension du parc du Château en plein cœur de la ville, …