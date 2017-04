Mouans-Sartoux : le miel fait la fête

Depuis plus de vingt, tous les ans le dernier dimanche d'avril se tient la Fête du miel de Mouans-Sartoux. La tradition sera respectée. La fête aura lieu cette année le 30 avril de 10 à 19 heures. Plus de 30 exploitations apicoles professionnelles venues de toute la région viendront présenter miels et autres produits de la ruche. Ils seront rejoints par quelques agriculteurs des Alpes maritimes (huile d'olive, fromage, vins). Un espace librairie est également prévu. Avec un même objectif pour tous : mieux faire connaître les miels de Provence et l'apiculture professionnelle provençale en toute transparence et convivialité. Environ 8.000 visiteurs sont attendus.

Outre les stands, de nombreuses animations apicoles pédagogiques gratuites sont prévues tout au long de la journée : initiation à la dégustation des miels, extraction de miel en direct, le monde des abeilles présenté aux enfants, le jardin mellifère dans le parc du château de Mouans, des démonstrations de cuisine aux miels de Provence, etc.