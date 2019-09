Mouans-Sartoux : un Colloque Art Science Pensée sur l'homme numérique

Le colloque 2019 Art, Science, Pensée de Mouans Sartoux", pour sa 29ème édition, se tiendra du jeudi 5 au dimanche 8 septembre sur le thème de l'homme numérique. L'inauguration se fera demain jeudi 5 septembre à 12h30 dans le Parc du Château de Mouans-Sartoux. Chaque année, ce colloque monté par une association que préside Paul Charbit, réunit des philosophes, artistes, informaticiens, physiciens, neurologues, médecins, universitaires autour d'une thématique particulière reliée au thème central de l'art et du cerveau. Parmi les participants, on y retrouve bon nombre de grands noms de la Côte d'Azur qui apporteront chacun un angle de vue et interviendront dans les tables rondes.

Les conférenciers