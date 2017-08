Mouans : un colloque Art Science Pensée autour de l'incertitude

C'est le grand colloque de rentrée sur la Côte d'Azur qui se tient traditionnellement au château de Mouans-Sartoux. Le 27ème colloque Art Science Pensée se aura lieu cette année du jeudi 7 à 14 heures jusqu'au dimanche 10 septembre à 15 heures. Chaque année en effet au début de septembre, l'association Art Science Pensée réunit, au côté notamment de l'éthologue Boris Cyrulnik, des philosophes, artistes, informaticiens, physiciens, neurologues, médecins, universitaires sur une thématique Art et Cerveau. L'an dernier, c'est autour du "futur" qu'avaient été articulées les sessions et tables rondes. Pour 2017, signe des temps, c'est autour de l'incertitude que tourneront les interventions. Avec, comme il est possible de le constater dans le programme, quelques grands noms de la technopole de Sophia et de toute la Côte d'Azur.