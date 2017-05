Mougins : le 7ème Forum de l'emploi du Développement Durable

Le 7ème Forum de l’emploi et de l’entreprise du développement durable se déroulera jeudi 11 mai à l’Eco Parc de Mougins de 9h30 à 16h30. Une visite inaugurale est prévue à 11 heures. Organisée par la Communauté d’Agglomération Cannes Pays de Lérins par l’intermédiaire de la Maison de l’Economie et de l’Emploi et, en collaboration avec la ville de Mougins et Pole Emploi, cette 7ème édition s'inscrit dans la ligne des précédentes et cible la filière en devenir du Développement Durable.

La particularité de ce forum est donc de regrouper des entreprises de ce secteur leur permettant ainsi de valoriser leur activité et de présenter leurs offres d’emploi. Ce sont ainsi plus d’une centaine d’exposants, dont la majorité est également impliquée dans le Responsabilité Sociétale de l’Entreprise (RSE) qui proposeront près de 550 offres d’emploi. Un espace sera également consacré à la création et reprise d’entreprise.

Les demandeurs d’emploi auront donc la possibilité de mieux connaitre les métiers porteurs. Afin de les aider dans leur recherche d’emploi, le Forum propose également de nombreuses animations et ateliers tout au long de la journée. A noter les démonstrations d’une imprimante en 3 D, ce procédé ouvre la voie à une évolution de la conception et de la production pouvant permettre un mode de développement écoresponsable.

Le + transport et développement durable : Palm bus vous accompagne gratuitement (présenter au conducteur le programme du 7ème Forum de l’Emploi et de l’Entreprise du Développement Durable).