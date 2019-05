Mougins : le Forum des emplois et entreprises de la Silver Economy

Plus de 100 stands à découvrir sur place et 1.500 postes à pouvoir : c'est ce que propose le Forum de l'emploi et de l'entreprise dédié à la Silver Economy qui aura lieu le 6 juin de 9h30 à 16 heures à l'Eco'Parc de Mougins (772, chemin du Font de Currault). Outre les villages numérique, création d'entreprise et formation, ce salon proposera un village recrutement multisectoriels, tandis que des conférences et débats sont organisés sur la "silver économy", la formation aux services à la personne et santé, la recherche d'emploi, les entreprises du "bien vieillir", etc.