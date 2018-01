Mougins : quand les sportifs de haut niveau parlent aux entrepreneurs

"Quand les sportifs de haut-niveau parlent aux entrepreneurs" : c'est le thème d'une soirée "Performance en Entreprise", organisée lundi 29 janvier à 19h30 à la Scène 55 à Mougins (55 chemin de Faissole) par la Communauté Cannes Pays de Lérins et la commune de Mougins. Cette soirée bénéficiera de la présence exceptionnelle de Stéphane Diagana (Champion du monde d’athlétisme et conférencier), Victoria Ravva (Championne de France et d’Europe, RC Cannes Volley) et Hanno Klausmeier (Président SAP Labs, partie Mougins de Sophia Antipolis). Les interventions seront suivies d'un cocktail business. Inscriptions : m2e@cannespaysdelerins.fr