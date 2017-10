Movimenta à Nice : les nouvelles images ont leur festival !

Clap première pour la biennale Movimenta avec la soirée inaugurale vendredi au MAMAC. Tout au long de novembre, des projections en plein air de films d'artistes, le Prix de la jeune Création Movimenta, des Rencontres Art & Technologie à la CCI Nice Côte d'Azur et au 109 (les anciens abattoirs) et de multiplies expositions dans les galeries et musées autour des images en mouvement.

C'est parti à Nice, vendredi, pour la première édition, le #01, du Festival Movimenta. La ville n'a pas oublié que le réalisateur français Jean Vigo avait lancé avec son premier film "A propos de Nice", un mouvement avant-gardiste qui avait fait bouger le cinéma mondial. Movimenta se place également sur le terrain de l'avant-garde, de l'expérimentation. Cette nouvelle biennale a pour ambition de créer un grand événement artistique et populaire autour de l’image en mouvement, en proposant jusqu'au 26 novembre une vaste "immersion Art et Technologie".

Des batteries d'écrans sur le Paillon

Sur quatre semaines, Nice accueillera ainsi des nocturnes en plein air de films d'artistes, lancera une exposition Prix de la jeune création, organisera des rencontres arts et technologie et mettra l'art vidéo à l'honneur dans ses musées et galeries à travers de multiples expositions. Le festival descendra également dans la rue.

"Il n'y a pas de raison que les seules images en mouvement qui existent dans la ville soient publicitaires, sportives ou événementielles", souligne l'architecte Marc Barani, commissaire général de la biennale avec l'historienne et critique d'art Mathilde Roman. Pour y remédier, des écrans sont posés sur le Paillon sous la forme de trois dispositifs : un double écran qui recompose la place Masséna d’origine et y projette des œuvres visibles par les piétons, les automobilistes et les passagers du tramway; un peu plus loin, trois petits écrans posés sur la rive du miroir d’eau et six écrans autonomes formant un hexagone envelopperont d’images et de son.

Les temps forts de la Biennale

Des temps forts aussi pour ce festival. Ainsi pour la soirée inaugurale vendredi 27 octobre au MAMAC autour d'une installation vidéo du cinéaste expérimental Harun Farocki, considéré comme le Godard allemand. Ainsi pour les Rencontres Art & Technologie réuniront les 9 et 10 novembre à la CCI Nice Côte d'Azur les professionnels des industries culturelles et créatives, les artistes et les chercheurs pour des ateliers, démos et expérimentations, avec l'objectif d'ouvrir des accès sur les process communs entre l’art, la technologie et les usages domestiques. Ces rencontres suivent le lancement le 19 septembre dernier par la CCI d'une nouvelle filière "Image et Créativité".

Autre temps fort de ce mois Movimenta : le Prix de la Jeune Création du 4 au 18 novembre au 109 (les anciens abattoirs de Nice). L’exposition du Prix Movimenta prend la forme d‘une scénographie autour de jeux de projection, de recto-verso, d'apparition et d'occultation. Elle réunit huit œuvres de l’image mouvement, toutes issues du travail de jeunes artistes. Attribué par un jury, le Prix permet à une pièce du lauréat d’intégrer la collection du Fonds Régional d’Art Contemporain Provence Alpes Côte d’Azur.

Bien d'autres événements sont également programmés. Une profusion qui rend difficile de donner le détail de la programmation. Si vous êtes passionnés par les nouvelles images, le mois Movimenta représente une formidable occasion de rencontrer d'autres passionnés, de voir ce qui se fait à partir notamment de la révolution technologique en cours, de participer à des conférences, des ateliers, d'expérimenter vous-même votre créativité. Le MAMAC, le 109 , Le Hublot, l’espace Turing, la Villa Arson, l'Hôtel Windsor (il avait lancé en décembre 2015 avec l'association culturelle Botox(s), un superbe Festival OVNi dédié à la vidéo), La Station et plusieurs galeries et musées de Nice vous ouvrent les portes de ce nouveau monde de l'image.