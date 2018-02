MWC : quatre start-ups azuréennes à Barcelone avec le Pôle SCS

Quatorze startup et TPE innovantes de la région PACA dont cinq start-ups azuréennes seront accompagnées à l’international par le Pôle SCS qui les emmènera au Mobile World Congress (MWC) du 26 février au 1er Mars à Barcelone (108.000 visiteurs attendus, 2.300 exposants) ou au SIdO, le plus grand showroom international dédié à l'Internet des Objets, qui se tiendra les 4 et 5 avril à la Cité Internationale de Lyon (7.500 visiteurs attendus, plus de 230 exposants). Pour les Alpes-Maritimes, partiront ainsi au MWC de Barcelone, IQsim, Monument Tracker, Qwant et Smartcom, tandis que Prove & Run ira au SiDO.

A Barcelone, le Pôle SCS, acteur phare des technologies Réseaux, Services Mobiles et IoT, accompagnera d'ailleurs pour la douzième année consécutive, une des plus grandes délégations françaises d’entreprises régionales exposantes. Seront du voyage pour les Alpes-Maritimes quatre start-ups qui seront présentées lors de deux conférences de presse données en parallèle. Elles auront lieu le lundi 19 février de 12 à 14 heures, l'une à la pépinière de Meyreuil dans les Bouches du Rhône. La seconde, pour les entreprises exposantes basées dans le 06, se tiendra au Business Pôle de Sophia Antipolis. Flash sur les start-up azuréennes qui partiront sous l'aile du Pôle SCS.

Elles participeront au Mobile World Congress de Barcelone

- iQsim (Sophia) : c'est le leader de solutions de cartes SIM virtuelles et de routeurs de communication mobile. Sa technologie brevetée de carte SIM virtuelle permet de stocker les cartes SIM dans des racks et de les allouer à des routeurs mobiles à la demande. Les bénéfices principaux sont la gestion optimisée et mutualisée de forfaits mobiles et l'allocation des cartes SIM à la demande. Les applications sont l'accès à internet à prix local pour les voyageurs, le test de qualité des réseaux mobiles et la gestion du déploiement de cartes SIM pour l'internet des objets (loT). www.iqsim.com

- Monument Tracker (Cannes) : la société développe des applications mobiles de valorisation du patrimoine en partenariat avec des institutionnels du tourisme. Elle propose des guides ludiques et addictifs permettant aux visiteurs de découvrir différemment les destinations et aux institutionnels de gérer les flux de touristes (outils statistiques des usages et habitudes de visites). Plus de 1,4 M d’utilisateurs. www.monument-tracker.com

- Qwant (Nice) : conçu et basé en France, avec ses équipes de R & D à Nice, c'est le premier moteur de recherche qui protège les libertés de ses utilisateurs et veille à préserver l'écosystème numérique. Ses mots clés : vie privée et neutralité. www.qwant.com

- Smartcom (Sophia) : est un concepteur et développeur de logiciels de communications sans fil pour les principales plateformes mobiles et PC, pour opérateurs et dispositifs OEMs. www.smartcom.com

Quatre autres start-up au départ pour le MWC viennent d'autres département de la PACA : Keolabs (fournisseur d’outils et de services de test pour la technologie de la carte à puce), Lillybelle (performance et qualité de serives des réseaux mobiles), Pragma (Contrôle de la Qualité de Service des Réseaux) et Synertic (conception et la réalisation d'applications mobiles).

Au départ pour le SiDO de Lyon

Une autre start-up azuréenne participera au SiDo à Lyon en avril : Prove & Run (Valbonne). Cette société s'est donnée pour mission de répondre aux problématiques de cybersécurité liées à l’usage des objets connectés et au déploiement de l’Internet des objets. Elle adéveloppé une technologie innovante unique à base de méthodes formelles lui permettant de développer à des coûts industriels des composants logiciels certifiables au plus haut niveau de sécurité. www.provenrun.com

Les autres sociétés qui participeront au SiDO sont Eridanis, Neotion, Newsteo, NIS et Picodev.