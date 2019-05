My Coach accompagne la Fédération Equestre dans son virage numérique

My coach à cheval ! Après le foot, le cyclisme, le volley, le hockey… une septième fédération sportive, celle de l'équitation, entame son virage numérique avec My Coach. En partenariat avec la société niçoise, la Fédération Française d’Équitation a décidé de s’appuyer sur les outils numériques pour faciliter le fonctionnement quotidien de ses clubs et apporter un service de qualité́ aux cavaliers (saisie des licences, suivi des diplômes de formation, engagements en compétition, etc...).

Dès la rentrée prochaine, la Fédération mettra à disposition une plateforme de gestion et d’administration pour les dirigeants de clubs, une application mobile pour les cavaliers (suivi personnalisé de leur progression, accès aux actualités du club et à son calendrier…) ainsi qu'une plateforme de gestion pour les enseignants d’équitation, avec un accès aux contenus techniques et pédagogiques FFE, une mutualisation des contenus pédagogiques, etc.

"C’est la capacité́ des clubs à se fédérer autour de projets de développement ambitieux qui ont fait le succès du développement de l’équitation en France. Ce nouvel outil digital s’inscrit tout à fait dans cette perspective", souligne Frédéric Bouix, Délégué Général de la FFE. Pour Cédric Messina, PDG de My Coach Sport, cet accord confirme l’efficacité d’un modèle. "Le modèle que nous mettons en place est le même que nous avons établi avec les autres fédérations. La découverte pour My Coach Sport se fera au niveau de la discipline : un sport individuel, à domination féminine, en relation directe avec l’animal. C’est pour nous l’occasion de nous ouvrir à un nouveau public et de démontrer notre agilité."