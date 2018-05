My Coach (Nice) : et maintenant, le surf

Après le foot, le cyclisme, le hockey et en début d'année, le volley, la start-up niçoise My Coach vient de décrocher le surf. Suite à une consultation organisée en novembre dernier par la FFS (Fédération Française de Surf), elle a été choisie pour accompagner les 18.000 licenciés dans l'apprentissage et la pratique de la discipline. La FFS et MyCoach s'associent ainsi pour 4 ans. Elles équiperont ensemble les entraineurs des 175 clubs et les équipes de France de solutions numériques adaptées, destinées à optimiser la formation et la diffusion du savoir-faire fédéral.