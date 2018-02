My Coach (Nice) : le volley après le foot, le cyclisme et le hockey

Une nouvelle fédération à accompagner pour la start-up niçoise My Coach : elle devient la plateforme officielle de la FFVolley (amateur et professionnel) après avoir été retenue par les fédérations de football, de cyclisme et de hockey. Cette plateforme intègre l’ensemble des contenus pédagogiques de la fédération et offre une série de solutions sur mesure pour assurer la gestion des équipes, optimiser la performance des joueurs, faire progresser les clubs amateurs et professionnels, les éducateurs et, par eux, toute la discipline.

Mais, "plus qu’un accord, c’est une véritable fusion de compétences qui unit la fédération et My Coach pour créer, ensemble, au travers d’une structure commune, l’application multicanal My Coach by FFVolley" explique la jeune pousse niçoise. Cet accord et le lancement de l’application seront annoncés officiellement lors d’une conférence de presse le 26 février à 11h30 à Paris en présence d'Éric Tanguy, président de la FFVolley, Cédric Messina, CEO et fondateur de My Coach, Thomas de Pariente, directeur développement de My Coach by FFVolley ou encore de Victoria Ravva, ambassadrice de My Coach by FFVolley, actuelle manager au RC Cannes VB, joueuse au palmarès le plus étoffé du volley-ball féminin.