My Keeper Smart Security présenté en avant-première au CES Unveiled

La start-up de Bar-sur-Loup participait aujourd'hui à Paris au CES Unveiled et y présentait en avant-première My Keeper Smart Security, une solution professionnelle d'envoi d'alertes d'urgence intégrée au smartphone, à la fois simple, rapide et discrète. A la clé, une révolution de la sécurité mobile.

Start-up azuréenne installée à Bar-sur-Loup, My Keeper participait aujourd'hui mardi CES Unveiled de Paris. Le spécialiste des solutions de sécurité, qui sera du voyage au prochain CES 2020 de Las Vegas, y présentait en avant-première My Keeper Smart Security. Il s'agit de la solution professionnelle d’envoi d’alertes d’urgences simple et rapide intégrée au smartphone. My Keeper qui était déjà présent au CES 2019 sur ce créneau de la sécurité mobile, a ainsi professionnalisé la fonction SOS présente dans le système d’exploitation des smartphones pour les connecter aux opérateurs de sécurité. A eux de traiter l’alerte en cas d’urgence.

Une triple pression sur le bouton "déverrouiller" du smartphone pour lancer l'alerte

Pour rappel, la société fondée par Nicolas Demarchez, s'était faite connaître à travers son dispositif "Secur Ecole", un bracelet connecté anti-agression qui permettait d'alerter des secours en cas de menace. Dès le départ, son ambition avait été d'assurer la protection de tous, de manière simple, efficace et à moindre coût. My Keeper Smart Security va plus loin dans cette voie, puisqu'il évite l'utilisation d'un bouton d'alerte et relie l'usager à des services professionnels de sécurité. Ainsi, une simple triple pression sur le bouton “déverrouiller” du smartphone vient déclencher un appel d’urgence géolocalisé. Il sera traité par les opérateurs professionnels de sécurité My Keeper qui rappelleront automatiquement l’utilisateur pour qualifier l’urgence et prévenir les secours le cas échéant.

En parallèle, les proches seront prévenus au travers de messages vocaux sur leurs smartphones et de SMS d’alerte géolocalisés. My Keeper a de plus développé une fonction unique qui permet d’allier une zone géographique à une situation d’urgence. Pour assurer un service de secours optimal, les opérateurs de sécurité seront aptes à prévenir les secours même si vous êtes incapable de parler.

Un déploiement massif de la solution l'an prochain

Sur ce concept a été montée une offre de service sans abonnement récurrent et permettant de payer les alertes à l’usage. Une offree qui ne nécessitant pas l’acquisition un bouton d’alerte supplémentaire, ce qui réduit notablement les coûts par rapport aux solutions traditionnelles. Il est ajouté que, de plus, My Keeper Smart Security ne consomme pas la batterie des smartphones contrairement aux boutons d’alerte présents sur le marché qui nécessitent une connexion bluetooth et une application mobile active en permanence.

A mettre au crédit des déplacements au long cours pour des salons internationaux : ces fonctionnalités nouvelles ont été développées à la suite du CES 2019 qui avait permis la rencontre avec un constructeur de smartphones. Un partenaire grâce auquel My Keeper prévoit de déployer massivement sa solution au début de l'année prochaine (elle sera disponible dès janvier 2020 sur le site Mykeeper.fr) et d'engager ainsi ce qu'il appelle la révolution de la sécurité mobile pour les particuliers.