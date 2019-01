MyDreamMatch à Sophia : la magie d'Amazon à portée de l'e-commerce

Fondé par Maurice Duault, un ancien d'IBM et de Cisco, la start-up met à disposition des petits ou moyens sites d'e-commerce, un moteur de recommandations personnelles dopé à l'Intelligence Artificielle. De quoi, comme pour les grands acteurs comme Amazon, améliorer l'expérience client et augmenter les ventes.

C'est le véritable lancement en ce début d'année pour MyDreamMatch et son moteur de recommandations à l'usage des petits et moyens commerces. A l'heure de la transition numérique et de la nécessité des commerçants de s'adapter à la nouvelle donne, cette start-up de Sophia a développé un outil qui permet aux sites d'e-commerce de disposer des moyens informatiques jusqu'ici réservés aux grand distributeurs. Car ce qui contribue à la force des grandes plateforme commerciales comme Amazon, c'est leur moteur de recommandations personnelles. (Photo : capture d'écran du site Mydreammatch).

Améliorer l'expérience client et le taux de conversion

Dès que vous cliquez sur un produit du catalogue, il vous suggère toute une gamme de produits censée rentrer dans votre recherche : les articles semblables, en promo, ce qu'ont trouvé dans cette gamme les autres clients, les produits que vous venez ou que vous avez vu lors de précédentes sessions, les nouveautés, les meilleures ventes, les articles complémentaires, etc…. C’est ce qui permet d'augmenter ce qu'on appelle l'expérience client sur un site et, bien sûr ,de doper le taux de conversion, c’est-à-dire les visites transformées en acte d'achat.

"Jusqu’à présent, les sites e-commerce de taille moyenne se contentaient de gérer des recommandations de produits avec des règles manuelles, explique Maurice Duault, le fondateur de MyDreamMatch. "Mais elles ne sont pas toujours très pertinentes et leur mise à jour devient très chronophages lorsque le catalogue augmente. Seuls les plus grands acteurs avaient les moyens de déployer des recommandations basées sur l’IA. Nous avons donc cherché à rendre les recommandations personnalisées accessibles et faciles à utiliser par le plus grand nombre de sites Web et de mettre l'Intelligence Artificielle au service de petits ou moyens commerçants."

Un module de recommandations pour les applications Prestashop

Ingénieur Supélec, Maurice Duault baigne depuis des années dans l'informatique de haut niveau. Il a travaillé en tant que développeur, architecte puis manager pendant de nombreuses années au Centre d’Etudes et Recherches d’IBM puis dans l’organisation Européenne de Cisco #Innovation à Sophia Antipolis. Quand il a voulu créer sa start-up, il avait envisagé au départ un moteur de recommandations au service des agences immobilières. Mais, c'était au début des années 2010, il avait alors jugé que le monde immobilier n'était pas encore prêt à ces transformations et il a conçu son service pour l'e-commerce quite à revenir plus tard sur l'immobilier.

Il a alors cherché à travailler avec Prestashop, une application e-commerce Open Source particulièrement adaptée aux besoins des TPE/PME (220.000 sites dans le monde), et propose ainsi des modules de recommandations personnalisées qui viennent enrichir l'application. "Nous avons défini une méthode unique de configuration des recommandations très simple qui ne nécessite aucune connaissance scientifique et permet au commerçant de gagner jusqu’à 80% de temps pour gérer ses produits à recommander. La solution est très pertinente grâce à des algorithmes d’IA similaires à ceux d’Amazon."

"Les clients sont plus fidèles et achètent plus. Le commerçant augmente ses revenus en moyenne de 10 à 20%. Le ROI est supérieur à 10 pour les sites de taille moyenne" explique Maurice Duault. Son module est déjà sur le marché (le modèle d'affaires tient dans une rémunération de 0,04 cents au clic) et donne des résultats que les utilisateurs ont estimé excellents en termes de conversion. D'où aujourd'hui la volonté du fondateur et de sa petite équipe de trois personnes de mettre l'accélérateur sur la commercialisation. Le vrai départ pour MyDreamMatch et son moteur de recommandation dopé à l'IA.