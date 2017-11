Neige en montagne : Isola 2000 avance l'ouverture au 25 novembre

C'est bientôt parti pour la glisse. Classée 6ème station la plus enneigée de France dimanche avec 70 cm de neige au pied des pistes, Isola 2000 a décidé d'avancer au 25 novembre l'ouverture de la saison de ski. Auron suivra un peu plus tard le 9 décembre tandis que Valberg table sur le 16 décembre.

Mauvais temps en montagne, mais bonne nouvelle pour les amateurs de ski : Isola 2000, classée 6ème station la plus enneigée de France le dimanche 12 novembre avec 70 cm de neige aux pieds des pistes, a annoncé aujourd’hui son ouverture anticipée le 25 novembre prochain (une semaine à peine après Val Thorens, la station la plus haute d'Europe qui ouvre samedi 18 novembre). Souvent première station des Alpes du sud à lancer la saison, Isola 2000 avait initialement programmé l'ouverture le 2 décembre. Lors de ce week-end de préouverture, samedi 25 et dimanche 26 novembre, les skieurs pourront bénéficier de la moitié des remontées mécaniques pour un tarif de 20€/jour avant l’ouverture de l’intégralité des pistes les 2 et 3 décembre.

L’ouverture anticipée de la station, annoncée aujourd'hui à Paris par Christian Estrosi en tant que président de la Métropole Nice Côte d'Azur permet à Isola 2000 d’accueillir notamment les stages d’entrainement des athlètes du Comité de ski Côte d’Azur. Isola 2000, il faut le rappeler, est la station la plus haute de la région avec son point culminant à 2610 mètres d’altitude. Elle est aussi désormais la plus connue à l’étranger. Sa configuration géographique exceptionnelle et le démarrage anticipé de sa campagne de production de neige de culture vont permettre de conforter le manteau neigeux du domaine. Une première couche synonyme de sécurité pour le reste de la saison.

Auron, avec 40 centimètres de neige au sommet à 2 400 mètres d’altitude, ouvrira son domaine skiable comme elle l'avait prévu, le week-end du 9 et 10 décembre. Précurseur de la pratique du ski alpin dans les Alpes-Maritimes, c'est la station qui possède aujourd’hui le plus grand domaine skiable du département des Alpes Maritimes (135 km de pistes de 1.600 à 2.450 mètres d'altitude). Autre belle station des Alpes-Maritimes, Valberg a prévu quant à elle d'ouvrir le 16 décembre.