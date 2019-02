Neuroplanète à Nice : Le Point sur les extraordinaires pouvoirs du cerveau

Neuroplanète revient à Nice pour une quatrième édition sur les "Extraordinaires pouvoirs du cerveau" et s'installe les 15 et 16 mars au Centre Universitaire de Nice en pleine "Semaine du Cerveau". Un forum gratuit organisé par le magazine Le Point qui réunira les meilleurs neurologues, psychologues scientifiques, écrivains, intellectuels et sportifs pour un grand "brainstorming".

Vous êtes persuadé de n'utiliser que 10 % de votre cerveau ? Vous n'avez jamais bien compris pourquoi les adolescents succombent facilement aux modes du moment ? Vous vous êtes toujours demandé si la musique pouvait traiter nos maux les plus enfouis ? A ces questions, vous pourrez trouver des réponses lors de Neuroplanète 2019, forum gratuit sur les extraordinaires pouvoirs du cerveau organisé à Nice par le magazine Le Point. Des réponses qui pourront être apportées par d’éminents scientifiques, neurologues, psychologues, écrivains, intellectuels et sportifs qui échangeront et partageront leur savoir et leurs expériences avec le public, initié ou non.

La 4ème édition de Neuroplanète se tiendra les 15 et 16 mars au Centre Universitaire Méditerranéen. Ce forum avait lieu habituellement en novembre, mais a été déplacé dans le calendrier pour s'insérer dans la traditionnelle Semaine du Cerveau (du 11 au 17 mars 2019) dont elle sera un des temps forts sur la Côte d'Azur. A cette occasion, la Librairie Jean Jaurès s’installe au CUM et proposera au public les ouvrages publiés par les intervenants, tandis que des séances de dédicaces seront organisées avec les auteurs. L'an dernier, la précédente édition avait réuni au CUM plus de 4.000 personnes.

Les intervenants? Parmi ceux qui sont annoncés l’essayiste Idriss Aberkane ; le chercheur en neurobiologie et professeur et administrateur au Collège de France, Alain Prochiantz ; le journaliste, éditorialiste et écrivain Franz-Olivier Giesbert ; l’éthologue et musicienne Virginie Pape ; la professeure de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent à l’université de Nice Florence Gittard-Askenazy ; le neuropsychologue Francis Eustache; la journaliste Michèle Cotta; le vice-président du conseil d'administration de SAFRAN et auteur, Christian Streiff ; le professeur de psychiatrie à l’Université Côte d’Azur, directeur de l’équipe de recherche CoBTek, Philippe Robert, et le compositeur et musicien Eric Serra.

Des ateliers seront organisés en parallèle des conférences. Le public sera ainsi invité à participer à des ateliers thématiques, centrés sur l’olfaction, le yoga pour le corps et l’esprit, ou encore sur la façon d'entraîner sa mémoire.

Une projection exceptionnelle est d'autre part prévue le vendredi 15 mars à 18h30 au CUM, avec la retransmission d’une conférence du cycle "Cerveau" de France Inter sur le thème "Les clés de l’attention et de la concentration", en présence de Mathieu Vidard, journaliste à France Inter et Lionel Naccache, neurologue.