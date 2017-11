Neuroplanète à Nice : les nouvelles aventures du cerveau

Ce sera les 10 et 11 novembre au CUM la 3ème édition du Forum Neuroplanète organisé par Nice avec le magazine Le Point. Deux jours de conférences, débats et ateliers avec les plus éminents spécialistes du cerveau sont programmés autour des extraordinaires pouvoir du cerveau et des neurosciences. En prélude, démarre ce soir mercredi un Hackathon Santé Connectée sur le thème "Le corps en mouvement".

Bienvenue à Neuroplanète, le forum sur les nouvelles aventures du cerveau qu'organisent le magazine Le Point avec la ville de Nice! Les deux premières éditions avaient séduit. La troisième édition de cet événement dédié aux extraordinaires pouvoirs du cerveau et aux neurosciences se tiendra les 10 et 11 novembre de 9h30 à 17 heures au CUM de Nice sur la Prom'. Autour des notions de base "Apprendre, Comprendre, Surprendre", sont programmées deux journées complètes de conférences, débats et ateliers avec les plus éminents spécialistes du cerveau et les témoignages de scientifiques, neurologues, médecins, artistes, intellectuels et sportifs.

Gratuit sur inscription. Destiné aussi bien au grand public qu'aux professionnels de la santé.

Des débats et ateliers animés par les meilleurs spécialistes

Pour l'exemple, quelques titres des conférences : "Manger mieux, pense mieux", "Combattrre les maladies dégénératives", "Quand l'intelligence artificielle dépassera l'intelligence humaine", "Les perturbateurs endocriniens rendent-ils stupides ?", "L’odorat régit nos émotions" ou encore "La main qui pense : l’intelligence au bout des doigts". Ce sont là quelques-uns des thèmes abordés au cours des 17 débats proposés et qui seront traités par les meilleurs spécialistes du cerveau accompagnés par des chercheurs de l’Inserm, du CNRS et autres grands instituts. Quelques noms là aussi : Yvan Bourgnon, skipper, aventurier des mers, Jean-François Bouvet, docteur en sciences, biologiste et essayiste, Barbara Demeneix, biologiste, endocrinologue au laboratoire "Evolution des régulations endocriniennes", Franz-Olivier Giesbert, journaliste et écrivain, Pierre-Marie Lledo, directeur du département de neurosciences à l’Institut Pasteur, Monica Neagoy, auteur et directrice de la nouvelle édition de la Méthode de Singapour, etc.

En parallèle des débats, des "Ateliers" invitent les visiteurs à tester différentes expériences aux techniques thérapeutiques parfois révolutionnaires ou encore méconnues : optimiser les potentialités de son cerveau avec le mentaliste youtubeur Fabien Olicard, contrer ses phobies grâce à la réalité virtuelle, participer à une séance d’hypnose avec Kevin Finel, décrypter les liens entre sens et émotions, assister à une expérience extraordinaire d’écriture sans les mains, jouer à des jeux vidéo thérapeutiques.

Un Hackathon Santé Connectée sur "le corps en mouvement"

En prélude au Forum du Point, va démarrer ce soir une nouvelle édition du Hackathon Santé Connectée sur le thème "Le corps en mouvement". Elle est soutenue par le programme international Hacking Health et par le CHU de Nice et accueille de nouveaux partenaires comme la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur, Arkopharma, Eovimcd, les start-up azuréennes DV Santé, Nively et UNCAP.

Réunis au Parc Phoenix pendant près de 48h, à partir de ce soir, mercredi 8 jusqu’au vendredi 10 novembre après midi, 250 étudiants et professionnels issus de différentes filières (informatique, design, commerce, santé, sciences du sport, gestion) seront invités à créer des prototypes de solutions numériques et mobile pour la santé. Des solutions innovantes à même de faciliter demain la vie des patients et de permettre à chacun de mieux prendre soin de sa santé.