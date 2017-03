Nice : 10ème Rencontre pour l'emploi industriel

C'est un rendez-vous désormais traditionnel lors de la Semaine de l'Industrie : la 10ème Rencontre de l’Emploi Industriel aura lieu demain, jeudi 23 mars à partir de 14 heures à l'IUT Nice Côte d’Azur (41 boulevard Napoléon III). Pour faire connaître les métiers de l’industrie, un secteur d’avenir qui recrute, leur réalité et les opportunités d’emplois, la CCI Nice Côte d'Azur, l'APPIM, l'UIMM, l'Académie de Nice et l'IUT organisent ce rendez-vous à destination des futurs diplômés de l’enseignement technique. Pour cette 10ème édition, des entreprises industrielles azuréennes comme Lacroix Trafic, Malongo, Thales Alenia Space…présenteront les métiers et parcours professionnels de leurs salariés.

Le concept est de proposer aux 250 futurs diplômés une première démarche vers l’emploi en rencontrant des professionnels, en s’informant sur les formations techniques et professionnelles proposées par les 8 établissements présents. Il s’agit de favoriser l’insertion professionnelle des jeunes issus de formations techniques auprès d’employeurs locaux potentiels en déclenchant peut-être de vraies vocations.

Programme

14h00 - 2 Ateliers thématiques en parallèle (1h30) réunissant des entreprises, des étudiants et des enseignants

Electrotechnique (réalisation et maintenance), Electronique, informatique industrielle et numérique

Mécanique : Conception, production et maintenance

15h30 – 17h - Entretiens individuels sous forme de « speed dating » (1h30)

Echanges rapides et directs entre étudiants et représentants d’entreprises pour des questions complémentaires et des dépôts de CV.

17h00 - Fin de rencontre et remise du prix REI 2017 à l’issue d’un jeu concours (à gagner : 2 places aux Essais du Grand Prix de Monaco, du matériel technique pour son établissement)