Nice, 15ème dans le classement des villes où il fait bon étudier

Nice est retombée d'une place dans le classement des villes où la qualité de vie est la meilleure pour étudier, classement 2019 de l'Etudiant publié aujourd'hui. En 14ème position l'an dernier (15ème en 2016, mais 9ème en 2013), Nice se trouve à la 15ème place. Juste derrière Poitiers et devant Clermont Ferrand. Ce n'est pas ici la qualité des études qui est seule en jeu. La rédaction de l'étudiant passe au crible une quarantaine de villes universitaires en prenant en compte du logement, études, sports, sorties, culture, transports... Au total ce sont 16 indicateurs classants basés sur des données publiques qui viennent alimenter cinq grands critères et qui ont permis de classer 44 unités urbaines de plus de 8 000 étudiants.

Dans cette 13ème édition, par critère, Nice trouve sa meilleure position dans le cadre de vie (6ème), c'est traditionnel, mais également dans l'emploi (11ème) et l'attractivité (13ème). Ce qui la plombe c'est le critère formation (formations qualitatives et suffisamment diversifiées) avec une 31ème place et dans une moindre mesure la "vie étudiante" (17ème). Dans le trio de tête du classement général : Toulouse premier, suivi de Lyon et Montpellier. Paris, si cela peut rassurer Nice n'est qu'en 8ème position et Aix-Marseille en 11ème.