Nice : 17ème salon Studyrama des Etudes supérieures de Nice

Le 17ème salon Studyrama des Etudes supérieures de Nice se tiendra les 20 et 21 janvier 9h30 à 17h30 au Palais des Expositions. Dédié aux formations de Bac à Bac +5, il s'adresse aux élèves de Terminale à la recherche d’une formation supérieure, ou aux étudiant(e)s en quête d’une réorientation ou d’une spécialisation. Plus de 1.500 formations de Bac à Bac +5 en initial ou en alternance sont présentées par les établissements supérieurs publics et privés, représentant des filières, des niveaux et des spécialités très divers : Université, IUT, lycées, prépas, CFA (Centre de Formation en Alternance), écoles de commerce & écoles d’ingénieurs, écoles de métiers.

Cet événement est organisé avec le soutien du Ministère de l’Education Nationale, de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche et en partenariat avec la Direction des Services Départementaux de l’Education Nationale et la Ville de Nice. C'est l'occasion de rencontrer des professionnels et des responsables pédagogiques spécialisés dans des domaines aussi variés que l’art, la santé, l’informatique, le tourisme, l’hôtellerie/restauration, le transport et la logistique, les sciences, le commerce, le marketing, l’agroalimentaire ou bien encore le journalisme, la communication, le droit, etc.