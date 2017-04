"Nice 2017. Ecole(s) de Nice", thème de l'exposition biennale de l'été

MAMAC avec l'Ecole de Nice, Galerie des Ponchettes avec Noël Dolla, Musée Masséna autour de l'histoire de Nice et 109 pour "support-surface": quatre expositions du 25 juin au 15 octobre regroupées sous le titre générique de "Nice 2017. Ecole(s) de Nice".

"Nice 2017. Ecole(s) de Nice" : les grandes expositions de l'été 2017 à Nice se regroupent sous ce titre générique. Cette biennale niçoise s'inscrit après le succès des événements "Nice 2013. Un été pour Matisse" (281.000 visiteurs) et "Nice 2015. Promenade(S) des Anglais" (260.000).Cette année, à l’occasion du 70e anniversaire de la création symbolique de "l’École de Nice" et du 40e anniversaire de l’exposition fondatrice "À propos de Nice" au Centre Pompidou, au moment de son ouverture, en 1977, la ville propose du 24 juin au 15 octobre, une programmation estivale de quatre expositions.

Cett programmation se déploiera ainsi sur quatre sites : le MAMAC, sur deux étages ("À propos de Nice : 1947-1977"); la Galerie des Ponchettes ("Noël Dolla. Restructurations spatiales"); le musée Masséna sur la totalité du dernier étage de la Villa ("Nice à l’école de l’histoire"); et le 109, nouveau lieu culturel à Nice dans les anciens abattoirs ("Supports/Surfaces versus la jeune scène new-yorkaise"). L'ensemble du programme rassemblera des oeuvres (peintures, sculptures, installations, collages, photographies, documents d’archives…) issues des collections des musées et institutions municipales auxquelles s’ajoutent les prêts exceptionnels consentis par une centaine de musées, d’institutions, parmi les plus prestigieux, et de collectionneurs particuliers de France et d’Europe.

L’exposition du MAMAC fait par ailleurs l’objet d’un partenariat avec le Centre Pompidou et le Centre National des Arts Plastiques (sur la photo, "Soudain l'été dernier", 1963, une des œuvres de Martial Raysse, prêtées par le Centre Pompidou).

Aujourd'hui lors de la présentation officielle des expositions par Christian Estrosi, président de la Région PACA, et Philippe Pradal, maire de Nice, en présence de Jean-Jacques Aillagon, ancien ministre de la Culture et commissaire général des expositions, il a été rappelé que Nice était l'une des villes françaises la mieux lotie en musées et souligné que ces grandes biennales ont démontré la capacité de la ville à porter des programmations muséales à grand rayonnement, avec des prêts d’œuvres majeurs provenant des plus grandes institutions muséales françaises et étrangères.