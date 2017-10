Nice: 2ème édition du tremplin stage emploi, entrepreneuriat

Destiné aux étudiants et aux jeunes diplômés en recherche d’emploi, d’un stage, d’une alternance, d’un service civique, d’un job étudiant ou encore d’information sur l’entrepreneuriat, c'est l’un des plus grands forums de recrutement de la région Paca. Le tremplin stage, emploi, entreprenariat dont ce sera la 2ème édition aura lieu jeudi 26 octobre de 10 à 17 heures au Campus Saint Jean d’Angély à Nice (24, av des diables bleus). Trois étages sont réservés afin d’accueillir plus d’une centaine d’entreprise et plus de 2000 étudiants pour l’événement phare de cette rentrée universitaire. Près de 120 entreprises ont déjà répondu à l’appel de l’Université pour venir recruter étudiants et jeunes diplômés.

Tout au long de la journée, un concours et un espace coaching animeront ce forum organisé par l’Université Nice Sophia Antipolis en partenariat avec Prépite Paca (Plateforme Régionale pour la Pédagogie de l'Innovation, le Transfert et l'Entrepreneuriat), la Société Générale, la Métropole Nice Côte d’Azur, la Ville de Nice, Crit Intérim et l’Apec.

Un village entrepreneuriat

Cette année, un accent particulier va être mis sur la création ou reprise d’entreprise. Grâce à Prépite, un village sur l’entrepreneuriat permettra de donner des renseignements aux questions des participants. La plateforme Prépite fournit des outils et solutions innovantes pour la diffusion de l’esprit d’entreprendre auprès des jeunes du primaire au supérieur et des jeunes hors système éducatif. D’autres dispositifs universitaires seront présents lors du forum comme Démola, un stand doctorant dédié ou encore les formations dispensées par la nouvelle ComUE Université Côte d’Azur.

Stand relooking et photo

Pour mettre toutes les chances de leur côté, des stands relooking, maquillage et photos professionnelles seront mis en place, avec des spécialistes et conseillers en images. Ce dispositif sera complété par un stand conseils, dispensés par des chargés d’insertion professionnelle, afin que les visiteurs puissent repartir avec un CV et une lettre de motivation retravaillés.