Nice accueillera la Coupe du monde féminine de football FIFA 2019

Après l'Euro 2016, la coupe du monde féminine de football 2019 en attendant, peut-être, la coupe du monde 2023 de rugby ! La Ville de Nice a été en effet désignée parmi les 9 villes hôtes qui accueilleront les rencontres de la prochaine Coupe du monde féminine de football en 2019. Le Comité exécutif de la Fédération Française de Football, en concertation avec la FIFA, a retenu ainsi Nice avec Grenoble, Le Havre, Lyon, Montpellier, Paris, Reims, Rennes et Valenciennes, pour accueillir les rencontres de cette grande compétition internationale.

Maire de Nice, Christian Estrosi, s'est réjoui de ce choix faisant valoir les retombées économiques et médiatiques pour la ville. "L’Euro 2016 fut une grande réussite pour Nice. Aussi, je suis persuadé que l’effet Coupe du monde génèrera une dynamique fantastique pour le football féminin dans notre pays et par là même dans notre ville et sur l’ensemble de notre territoire azuréen" a-t-il ajouté dans un communiqué.