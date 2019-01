Nice : André Boyer, nouveau directeur du Campus de l'IPAG

Un nouveau directeur pour le Campus IPAG de Nice : André Boyer, Professeur Émérite en Sciences de Gestion à l’Université de Nice Sophia-Antipolis. L’IPAG lui a en effet confié la direction de ce campus situé au cœur de Nice et qui accueille chaque année plus de 1.000 étudiants de toutes nationalités. André Boyer a enseigné à Nice et à l’étranger en marketing et en management durant toute sa carrière. Il a dirigé de nombreuses thèses et a publié plusieurs ouvrages sur la stratégie et la gestion des organisations, notamment sur l’éthique des entreprises, ainsi qu’un volume important d’articles.

Ancien directeur de l’IECS Strasbourg et président du jury de gestion publique de l’ENA, il a également organisé plusieurs programmes de formation à la gestion à l’étranger, notamment au Maroc, en Tchéquie, à Madagascar, en Indonésie et en Chine.