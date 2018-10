Nice : Aqua-Module et Milanamos lauréats de Digital In Pulse 2018

Ce sont les lauréats 2018 de Digital in Pulse : Aqua-Module (Mougins) et Milanamos (Sophia). Aqua-Module, qui conçoit des plateformes aquatiques modulaires de dernière génération a remporté le premier prix de la 5ème édition de ce concours de l'innovation organisé par le groupe chinois Huawei. Un concours qui, cette année, avait été lancé sur le thème des nouvelles mobilités. Le deuxième prix est revenu à Milanamos, qui a développé une plateforme d’analyse prédictive pour le monde de l'aérien.

Les prix ont été remis par Shi Weiliang, directeur général de Huawei France, à Julien Négri, président d'Aqua-Module et à Christophe Imbert fondateur de Milanamos, lors d'une cérémonie dans la cour du CEEI à Nice Premium, en présence de Christian Estrosi, président de la Métropole Nice Côte d'Azur. Les deux start-up ainsi sélectionnées, bénéficieront d'une semaine d’immersion à Hong-Kong et à Shenzhen, en partenariat avec Business France, à la rencontre d’industriels français et chinois spécialisés dans les nouvelles mobilités, mais aussi d’acteurs disruptifs, d’incubateurs et d’accélérateurs technologiques.

La Métropole, rappelons-le, est la porte d'entrée de ce concours qui s'adresse à l’ensemble de l’écosystème de la Région Sud PACA. Depuis 4 ans, 39 start-ups ont été accompagnées dans leur développement entre la France et la Chine dans les grands domaines d’excellence comme l’IoT, le Big Data ou encore des services innovants dont des start-ups azuréennes comme Feeligreen, Key Infuser, MyCoach, SecludIT, TRAXXS, BF Systemes.