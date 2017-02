Nice Business Challenge de l'IPAG : un salon commercial pour un drone

Les 500 étudiants de première année des campus de Nice et Paris de l’IPAG Business School sont réunis cette semaine à Nice pour la première édition du Nice Business Challenge. Il s'agit d'un grand concours de vente et promotion inspiré du CES de Las Vegas. Sur l'exemple de ce type de salons internationaux mettant en avant l'innovation et la technologie françaises, l'IPAG a demandé à ses étudiants d’organiser un salon pour la commercialisation d'un drone. L’objectif de ces quatre jours (du lundi 27 février au jeudi 2 mars) consiste à mettre en pratique les connaissances théoriques des cours et l’expérience commerciale des étudiants acquises au cours du stage de vente de 1ère année, par un challenge entre équipes.

A cette occasion, c’est tout le campus de l’IPAG Nice qui sera mis à disposition des étudiants durant trois jours, de lundi à mercredi. Ils auront carte blanche et laisseront libre cours à leur imagination pour mettre sur pied leurs stratégies, pitchs et stands pour le grand salon qui clôturera l’événement. Le jury, composé de professeurs et d’entreprises récompensera les meilleurs et fera partager à tous les clés de la négociation : le cabinet d’audit Grant Thornton, l’entreprise Madsen Scripps , un représentant des DCF (Dirigeant Commerciaux de France) et de la CCI feront ainsi partie de ce jury.

Enfin, pour développer l’acquisition des valeurs de l’IPAG Business School, la dernière journée, celle de jeudi, s’organisera en Team Building autour d’une trentaine d’ateliers et aura lieu dans la citadelle de Villefranche-sur-Mer. Axée sur l’agilité et la réflexion, l’activité sportive sera construite sur les valeurs d’entraide et d'unité de l’équipe, d’effort et de dépassement de soi que l'établissement cherche à inculquer.