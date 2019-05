Nice, capitale française de l'Astronomie et de l'Astrophysique

Nice sera la capitale française de l'Astronomie et de l'Astrophysique du 14 au 17 mai. Près de 400 professionnels de ces deux disciplines participent au rassemblement annuel de la Société Française d’Astronomie et d’Astrophysique (SF2A) organisé cette année par le laboratoire Lagrange (CNRS-UCA-OCA) et l’Observatoire de la Côte d’Azur. Présentations de résultats scientifiques récents, état d’avancement des projets en cours, réflexion sur les moyens et les carrières… : ce sont là autant de thèmes abordés lors de sessions qui se dérouleront sur le campus universitaire Saint-Jean-d’Angély à Nice.

Au chapitre des résultats récents, il sera question ainsi du trou noir au centre de la Galaxie avec GRAVITY/VLTI ainsi que son activité en rayons X, des 20 ans du satellite XMM-Newton, des Fast Radio Bursts, de la caractérisation des exoplanètes avec SPHERE/VLT, de la frontière de l’héliosphère…. En parallèle, les après-midi, une quinzaine d’ateliers porteront sur différents sujets comme exobiologie, le futur télescope géant ELT, l’instrument du VLTI MATISSE (construit à Nice), la mission spatiale Gaia, le futur télescope MSE à Hawaii, les sondes Hayabusa 2 et OSIRIS-REx ….

Mais au-delà des rencontres professionnelles, plusieurs temps forts marqueront cette semaine étoilée : la remise de prix du concours scolaire "Découvrir l’Univers" auquel une vingtaine de classes du Var et des Alpes-Maritimes ont participé ; la remise du prix de la SF2A à un jeune chercheur et la remise du prix de thèse à un jeune docteur ; un atelier sur la médiation scientifique en astronomie ; la remise du prix Olivier Chesneau ; un atelier sur les collaborations amateurs-professionnels de l’astronomie…

A noter aussi une grande conférence gratuite et ouverte au public qui sera présentée par Anne-Marie Lagrange, directrice de recherche CNRS à l’Institut de Planétologie et d’Astrophysique de Grenoble. Elle y parlera de la recherche de systèmes planétaires autre que le nôtre partant ainsi "A la recherche de nouveaux mondes". A inscrire sur votre agenda planétaire : ce sera le 15 mai à 19 heures au MAMAC, à Nice.