Nice : ce que l'Intelligence Artificielle peut apporter à votre santé

Permettre au grand public de découvrir l'Intelligence Artificielle sous toutes ses facettes : c'est l'objectif des #IADATES, un cycle de conférences et tables rondes lancé par le Département avec le support du groupe d'experts Smart Deal que pilote Marco Landi, ancien président monde d'Apple. Ce sont des rendez-vous qui sont donnés à intervalle réguliers pour permettre au plus grand nombre de mieux comprendre et connaître les enjeux et perspectives de l’I.A. dans les domaines qui touchent tout un chacun : santé, mobilité, éthique, territoire…

Après une première, le 8 octobre dernier sur le thème "L'intelligence Artificielle : c'est quoi ?", un second rendez-vous est donné sur "L’intelligence artificielle au service de la santé : mode d’emploi", jeudi 28 novembre à 15 heures au Palais des Rois Sardes à Nice (10 rue de la Préfecture). Un point sera fait en deux temps avec les applications de l'IA à la santé et les usages et limites de l'IA en santé.

A l'occasion d'une première table ronde seront ainsi apportés les témoignages d’ingénieurs et de médecins ayant mis en œuvre l’intelligence artificielle en milieu médical. Dans une seconde table ronde seront abordées les questions de la qualité des données, des résultats extrapolables et de la portabilité des résultats. Des experts en la matière sont annoncés comme Nicholas Ayache, "directeur de recherche de classe exceptionnelle Inria", qui a initié le programme scientifique dans le dossier de labellisation du 3IA Côte d'Azur.