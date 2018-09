Nice : colloque sur la commande publique et l'innovation territoriale

"La commande publique au service de l’innovation territoriale" : c'est le thème d'un colloque qui aura lieu jeudi 27 septembre de 9 heures à 14h30 à Pasteur 2 (Le Galet), CHU de Nice. Comment la commande publique peut-elle devenir un levier d’innovation territoriale et accompagner les entrepreneurs locaux dans leur développement ? C'est cette question qui sera traitée avec un focus sur la thématique de la santé et sans oublier la mobilité, l’énergie, les risques et l’ensemble des domaines de la gestion des territoires. L'ouverture de la matinée sera faite par Christian Estrosi, Président de la Métropole Nice Côte d’Azur et Edward Jossa, Président directeur général de l’UGAP (Union des groupements d'achats publics).

Cette journée est co-organisée par la Métropole de Nice Côte d’Azur et l’UGAP, en partenariat avec le CHU de Nice et les réseaux de startups du territoire (CEEI NCA, FrenchTech Côte d’Azur, Nice Start(s) Up …). L’événement est ouvert à tous les acheteurs publics et startups régionales, spécifiquement si vous êtes : élus, directeurs des achats, directeurs généraux des services, services de l’Etat, CHU, startups …