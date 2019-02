Nice Côte d'Azur : toute la carte de l'aéroport dans son iPhone ou iPad

Premier aéroport français à proposer la géolocalisation en temps réel "Indoor positionning", Nice Côte d'Azur poursuit sa stratégie digitale et propose, uniquement dans le monde Apple pour l'instant, un nouvel outil facilitant le déplacement de ses passagers dans et entre les Terminaux ainsi que la préparation du voyage.

Depuis le 16 février, l'aéroport Nice Côte d'Azur est le premier aéroport en France à intégrer les cartes détaillées de ses terminaux dans Apple Maps. Ce nouvel outil vient faciliter le déplacement des passagers et leur permet de trouver ce qu'ils recherchent. A partir d'un iPhone ou iPad, il leur est également possible d'optimiser leurs parcours dans l’aéroport avant leur vol, notamment en trouvant les restaurants à proximité, les commerces ainsi que les points importants tels la zone de récupération des bagages, les postes de contrôles de sécurité ou encore des toilettes, premier lieu recherché par les voyageurs qui espèrent alors une réponse rapide et dans leur langue.

La technologie "Indoor positioning", explique l'aéroport, offre aux passagers une vue instantanée de leur position au sein du terminal, étage par étage, et les aide à se rendre où ils le souhaitent selon les différentes étapes de leur parcours. Les cartes des différents terminaux seront mises à jours régulièrement dans Apple Maps pour garantir leur exactitude, notamment lors de l’ouverture de nouveaux commerces, services ou points d’intérêt. Quant au choix d'Apple, il s'est justifié du fait des statistiques d'accès à l'application mobile de l'aéroport: au 31 décembre 2018, plus de 70% des consultations provenaient d’un iPhone ou d’un iPad.

Ce nouveau pas dans le digital s’inscrit dans le cadre d’une politique plus large visant à fluidifier le parcours des passagers. En amont de leur voyage, ces derniers peuvent depuis le site Internet ou l’application mobile effectuer les préparations de dernière minute : vérification de l’état du trafic, du terminal de départ, réservation d’un emplacement de parking (Click&Park), achat d’un coupe-file pour passer plus rapidement les contrôles de sûreté (Nice Access). Ils peuvent également effectuer des achats dans les boutiques des terminaux avant d’embarquer et les récupérer à leur retour à Nice Côte d’Azur (Shop&Collect) pour voyager plus légers. Un exemple concret des nouveaux services de la "smart city".