Nice : culture et business en Chine, décryptage avec le CJD

"Culture et Business en Chine : décryptage par des entrepreneurs français" : c'est le thème de la conférence que le Centre des Jeunes Dirigeants organise à l'IPAG de Nice (4 Boulevard Carabacel) pour sa plénière, le 19 janvier à 19 heures. La Chine représente 1/5e de la population mondiale, est la 2e puissance économique et le 1er exportateur mondial. Elle est aujourd’hui un acteur incontournable par sa diversité, son gigantisme et son ampleur économique. Quelles sont en fait les différences culturelles entre la Chine et la France ? Doit-on craindre la croissance exponentielle chinoise ? Quels sont les points sur lesquels le business français peut s’inspirer des méthodes chinoises ?

Au travers de témoignages de spécialistes de la culture chinoise et d’entrepreneurs français travaillant sur le continent asiatique, seront évoquées ces différences énigmatiques de culture, de management, de méthode …Au total, 1h30 pour traiter d'un sujet d’actualité, les Chinois étant aujourd’hui implantés dans tous les secteurs français.