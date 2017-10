Nice dans la "Nuit des Etudiants du Monde"

Les campus de Nice, comme ceux de 23 villes étudiantes françaises, participeront à la Nuit des Étudiants du Monde et souhaiteront la bienvenue aux étudiants étrangers. Le rendez-vous est donné le vendredi 27 octobre de 14 à 21 heures à la Maison de l'Etudiant à Nice (5 Bd François Mitterrand) avec au programme des stands de jeux (quiz culturel, money drop version Prévention, sumo, art’ recup, et run radio/ battle de danse…). A 17 heures, les étudiants sont invités à un cocktail en présence de Véronique Paquis, adjointe au maire de Nice, et des partenaires de l’opération : l’association ESN Nice en partenariat avec la Face 06, le CROUS de Nice-Toulon, l’Université Nice Sophia-Antipolis et la Ville.

À l’issue de l’événement l’Eurodinner se tiendra dans le restaurant Universitaire de Saint Jean d’Angély.