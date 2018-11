Nice dans le programme mondial "Front-runner Smart Cities"

Nice s'est engagée dans le "Front-runner Smart Cities", un nouveau programme mondial de coopération sur les smart cities lancé cette semaine lors du Smart City Expo World Congress à Barcelone par le TM Forum et la Fiware Foundation. Nice s'y retrouve en compagnie de 10 autres grandes villes : Vienne (Autriche), Saint Quentin (France), Gênes (Italie), Utrecht (Netherlands), Porto (Portugal) Santander et Valence (Espagne), Gothenburg (Suède), La Plata (Argentine) et Montevideo (Uruguay). Ce programme vise à définir un nouveau standard de référence pour les données de la Smart City. Les travaux débuteront le 28 novembre à Malaga à l'occasion du Fiware Summit et une première publication du modèle est envisagée pour le printemps 2019.

Nice et le TM Forum se connaissent bien. Association internationale à but non lucratif, le TM Forum (anciennement TeleManagement Forum et avant OSI/Network management forum) organise en mai à Nice Acropolis un salon qui rassemble les grands de l'industrie des télécoms. Ainsi quelque 3.500 dirigeants de la planète TIC avaient été réunis l'an dernier sur le thème de la transformation numérique du monde. "Territoire pilote, la Métropole Nice Côte d’Azur va pouvoir échanger avec les acteurs publics et industriels mondiaux de la smart city sur son savoir-faire notamment sur la sécurisation et le traitement des données via une plate-forme unique", a déclaré Christian Estrosi, président de la Métropole Nice Côte d’Azur en saluant ce nouveau programme de collaboration mondiale dans le domaine des "smart cities".