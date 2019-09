Nice : Datafari (France Labs), classé produit "tendance" par KMWorld

Datafari, le moteur pour entreprise de la société azuréenne France Labs, classé comme très "tendance". C'est ce qu'a jugé KMWorld qui a placé Datafari dans sa liste des "Trend Setting Products" pour le domaine de la gestion des connaissances (Knowledge Management ou KM). C'est la première fois qu'il fait partie de cette liste qui lui assure une nouvelle reconnaissance internationale comme le souligne Cédric Ulmer, président de France Labs. Autres nouvelles de la société : des participations aux principaux salons internationaux.

Ce sera le Search Day à Paris en septembre, puis en novembre à la fois l'Enterprise Search&Discovery Summit à Washington DC et le Web Summit à Lisbonne, et en décembre le JRES à Dijon puis le Paris Open Source Summit. A noter encore, à ce chapitre des nouvelles, un partenariat avec CK Group au Luxembourg qui propose et intègre pour ses clients une version optimisée de Datafari, et la sortie de Datafari 4.3 qui a eu lieu en juillet.