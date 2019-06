Nice : disco salade et smoothie au festival anti-gaspi de l'Université

Dans le cadre de la semaine européenne du développement durable et de la journée mondiale de l’environnement, la mission éco-responsable d'Université Côte d’Azur organise son premier festival Anti-gaspi. Parrainé par le chanteur Charlie Winston et soutenu par le chef Thomas Hubert du restaurant Olive&Artichaut, ce festival aura lieu mercredi 5 juin au Parc Valrose à Nice, de 9 heures à 19h30. Ouvert au public, l'événement a pour objectif d'interroger les participant(e)s sur la surconsommation et la gestion des denrées alimentaires ainsi que sur leur impact social, économique et environnemental.

La matinée de 9 à 12 heures sera consacrée à des conférences données par des acteurs locaux impliqués dans le développement durable. L’après-midi de 12 heures à 19h30 sera l’occasion de faire le tour du cycle de vie d’un aliment à travers des stands pratiques : où est-il produit ? Où l’acheter ? Pourquoi et comment favoriser l’achat sans emballage ? Comment le cuisiner ? Que faire des épluchures ou autres déchets produits par cette cuisine ? Comment associer notre bien-être, celui de la planète et celui des animaux? Comment dans ce sens venir en aide à la biodiversité urbaine ?

Des animations sont aussi à la clé : ainsi une disco salade et smoothie sera préparée par les festivaliers avec les invendus de marchands locaux tandis que des performances artistiques animeront la journée, en parallèle des ateliers et de la disco salade.