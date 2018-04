Nice : Easyparapharmacie décerne ses premiers “Social Beauty Awards"

La société niçoise Easyparapharmacie a fêté le printemps à Sophia Antipolis. Elle a tenu en effet ce dernier week-end au BeachComber de Sophia la 5ème édition de #EPF, son événement annuel de printemps et a réuni sur trois jours des influenceurs et des laboratoires parapharmaceutiques autour de l’univers de la cosmétique, de la diététique, du sport, etc…. Au total, vingt influenceuses (Youtubeurs, blogueurs, Instagrameurs…) et d'anciennes Miss France, dont Sylvie Tellier qui a animé la soirée de gala du samedi soir ont participé à ce grand rendez-vous.

Une nouveauté au programme cette année : pour la première fois dans l’histoire d’EFP, un jury composé des 20 influenceuses a décerné les “Social Beauty Awards” qui ont été dévoilés lors de la soirée de gala. Présidé par la Youtubeuse Audrey Marshmaloo, le jury a testé pendant un mois les produits qu’elles avaient à élire dans plusieurs catégories comme l'Innovation de l’année, la marque la plus engagée en faveur de l’environnement, le prix Social Beauty, le produit le plus instagramm, etc. L'objectif étant d'élire les meilleurs produits beauté et bien-être de 2018. Un prix qui devrait monter en gamme : pour 2020, Easyparapharmacie compte doubler la participation avec 40 influenceuses et 40 laboratoires.

Créée en 2007 par des pharmaciens, la société est montée en puissance rapidement. Elle annonce pour 2017, 350.000 clients, 365.000 colis expédiés et 19 M€ de chiffres d'affaires en progression de 20% par rapport à 2016. Cette année, le magazine Capital l'a élue comme première parapharmacie en ligne 2018.