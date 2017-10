Nice : Emery Jacquillat, le sauveur de la Camif, à RSE Attitude

Une nouvelle fois, la CCI Côte d'Azur fait venir un participant exceptionnel pour sa soirée dédié à la RSE (Responsabilité Sociétale des Entreprises). L'an dernier, Emmanuel Druon, auteur du livre "Ecolomie" avait passionné les chefs d'entreprises azuréens en expliquant qu'il était plus économique de produire écologique. Cette année pour la soirée "RSE attitude" le 16 novembre prochain à 17h30 au palais consulaire (20 bd Carabacel) le grand témoin sera Emery Jacquillat, PDG de la Camif-Matelsom.

Emery Jacquillat est l'homme qui a ressuscité la Camif. Le "grand magasin des fonctionnaires" était donné comme mort en 2009 quand il l'a reprise. Il l'a faite renaître de ses cendres grâce au "made in France", l'a dépoussiéré et l'a transformé en site de meubles à la pointe du digital par un nouveau modèle managérial et une approche basée sur la RSE. C'est cette formidable aventure qu'il aura l'occasion de faire partager lors de la soirée "RSE attitude". L'occasion de montrer s'il le fallait que la RSE n'est pas seulement une attitude citoyenne, mais qu'en plus elle permet de donner un nouvel élan à une entreprise et l'inscrit dans un grand changement en cours dans la façon de consommer et de produire.

Au cours de la soirée, d'autres chefs d'entreprise précurseurs et engagés viendront témoigner et surtout, permettre à ceux qui souhaiteraient s'engager dans cette voie d'obtenir une aide et l'appui d'une expérience pour repenser leur modèle économique et faire ainsi face aux défis présents et futurs. Au programme également de cette réunion, la remise des prix RSE PACA/06 avec en prime des retours d'expérience des acteurs du territoire.

Le programme

17h30 : Accueil

18h15 : Témoignages et interventions avec la participation exceptionnelle d’Emery Jacquillat, PDG de la CAMIF-Matelsom et remise des prix RSE PACA/06 avec retours d’expériences d’entreprises du territoire.

19h45 : Cocktail networking: rencontrez et échangez avec les acteurs de la RSE.

Inscription obligatoire (nombre de places limité) : cliquez ici