Nice : et le French Tech Champion est Avencod !

Programmée initialement mi-mai et reportée au 24 juin, la soirée de clôture du programme d'accélération French Tech Champion a consacré hier, au CEEI de Nice, la start-up niçoise Avencod. Elle remporte le prix de 10.000 euros de la fondation Université Côte d'Azur. Ce concours national, décliné localement par l'association French Tech Côte d'Azur, mettait en compétition six start-up azuréennes (outre Avencod, Gérer ma boîte, Teach on Mars, Net Solutions Partner, Adastra et IT.BRM). Après 6 mois d’accélération (novembre 2018 à avril 2019), elles avaient à présenter leurs résultats avec au moins un des objectifs suivants : avoir atteint une croissance du chiffre d’affaires d’au moins 20%; et/ou avoir réussi une levée de fonds auprès d’un fonds institutionnel.

Créée en mars 2016 par Laurence Vanbergue et Laurent Delannoy, Avendcod, installé au CEEI de Nice, a su innover en mêlant social et digital. Entreprise de services informatiques dédiée aux personnes en situation de handicap, elle recrute notamment des autistes à haut potentiel et leur offre un cadre de travail propice à leur épanouissement. Son premier client a été Amadeus. Parmi ses références aujourd'hui, Thales Alenia Space, Cap Gemini, Thales UnderwaterSystems, Dassault, General Electric, Qwant, Ellcie Healthy...