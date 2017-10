Nice et Métropole : Christian Estrosi remanie profondément son cabinet

Maire et président de la Métropole, Christian Estrosi a décidé de remanier profondément son cabinet. Après la réforme de l’administration municipale et métropolitaine, il s'agit, explique-t-il, de répondre aux nouveaux enjeux du territoire et de donner la priorité à la proximité et la sécurité, au vivre ensemble et à l’accompagnement des communes. Flash sur le nouvel organigramme dans lequel s'inscrit un nouvel arrivant : Claude Perrier, l'ancien Pdg du Groupe La Provence et Corse Matin.

Un cabinet mutualisé de la Métropole et de la ville de Nice profondément remanié : c'est ce qui vient d'être annoncé et présenté. Ce remaniement intervient après la réforme de l’administration municipale et métropolitaine, "au moment où se présentent de nouveaux enjeux pour notre territoire," a expliqué Christian Estrosi, maire de Nice et président de la Métropole. "C’est une équipe renouvelée, diverse et organisée, pour être mieux à l’écoute des préoccupations des Niçois et des habitants de la Métropole. J’ai voulu donner la priorité à la proximité et la sécurité, au vivre ensemble et à l’accompagnement des communes".

Parmi les changements marquants, on notera l'arrivée de l'ancien Pdg du Groupe La Provence et Corse Matin, Claude Perrier qui est nommé conseiller spécial en charge de la stratégie de la Relation Publique et des médias. A noter également, la mise en place d'une organisation en "pôles" (six dont trois nouvellement créés). Voici les principales modifications apportées à l'organisation que chapeaute Anthony Borré, directeur de cabinet.

Claude Perrier (veste à carreaux sur la photo de groupe), 54 ans, rejoint ainsi l’équipe en qualité de "conseiller spécial en charge de la stratégie de la Relation Publique et des médias". Professionnel reconnu de l’audiovisuel, avec des expériences de télévision, radio, presse écrite, et multimédia, il a été Pdg du Groupe La Provence et Corse Matin pendant trois ans (jusqu'en mai 2017), après avoir été le Directeur Général National du Réseau France Bleu (de juin 2013 à juin 2014). Son expérience d’homme de presse au cœur de l’entreprise, sa maîtrise des enjeux de communication, seront précieux pour accompagner les mutations de Nice et de la Métropole, est-il souligné.

Une organisation structurée en six pôles

Nouveauté : le cabinet se structure autour d’une organisation en pôles.

Le Pôle Vivre ensemble, avec Jean-Paul David, qui devient directeur adjoint de cabinet. Il sera accompagné de Pierre-Alain Revelat qui prendra en charge les instances de la démocratie participative.

Le Pôle Proximité Sécurité, avec Véronique Borré, qui devient directeur adjoint de cabinet. Elle sera accompagnée de Christine Gilli, ancienne élue de la ville de Nice, pour la proximité, le commerce et la vie des quartiers. Et par Romain Cardelli pour le stationnement et la circulation.

Le Pôle Accompagnement des communes , avec Pascal Condomitti, qui devient directeur adjoint de cabinet. Il sera accompagné de Jean-François Campana.

Par ailleurs un Pôle Montagne est créé , directement rattaché au Président de la Métropole. Il est constitué de Joël Migliore, comme conseiller auprès du Maire-Président de la Métropole, en charge des sports, et des communes du haut Pays et de Caroline Migliore, comme conseiller chargé des communes du haut Pays et de la ruralité.

Deux autres pôles sont créés : le Pôle Ville de Nice et le Pôle Métropole avec 3 nouveaux conseillers :

Isabelle Chameroy : conseiller chargé de l’éducation de la vie étudiante, de l’université, de la petite enfance, au Pôle Ville,

: conseiller chargé de l’éducation de la vie étudiante, de l’université, de la petite enfance, au Pôle Ville, Mathilde Demory-Zory : conseiller chargé de la santé, du Social et du Handicap, au Pôle Ville. Elle était la directrice de centre d’innovation et d’usages en santé du CHU de Nice.

: conseiller chargé de la santé, du Social et du Handicap, au Pôle Ville. Elle était la directrice de centre d’innovation et d’usages en santé du CHU de Nice. Pauline Herouan : conseiller chargé de l’environnement et de l’eau, au Pôle Métropole. Elle est l’ancienne directrice de la communication du musée océanographique de Monaco.

Par ailleurs Jean-Sébastien Martinez devient le nouveau chef de cabinet, secondé par Sébastien Buchet, chef de cabinet adjoint, qui conserve ses fonctions de Conseiller pour la Communication et l’événementiel.

Enfin, sont confirmés dans leurs fonctions actuelles : Guillaume Queyron, comme directeur de cabinet adjoint, en charge des ressources humaines et de l’administration générale, Mickaël Leroux, comme conseiller politique chargé des instances et de l’Europe, Rébecca Barre comme conseiller de l’aménagement, des finances, du transport et du tramway, Hervé Barelli, comme conseiller chargé de la Culture du Patrimoine et des discours, et Eléonore Paul comme conseiller chargé de l’Economie et l’Innovation.

Pour mieux visualiser ces changements :