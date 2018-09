Nice et Sophia : Innover dans les PME & les Start-up

Une session à Nice et une session à Sophia Antipolis pour la conférence "Innover avec succès dans les PME & les Start-up" organisée par la CCI Nice Côte d'Azur avec Inria. Sous cet intitulé, il est proposé de découvrir ce qu'est vraiment Leannovation, une méthode simple qui permet de sécuriser le processus d'innovation et d'augmenter l'impact commercial et financier de chaque nouveau produit ou nouvelle activité. Deux thèmes principaux seront abordés : Leannovation, les clés du pilotage des projets d'innovation; Scrum et l'efficacité de la R&D dans un milieu de forte incertitude

A Nice, la conférence sera donnée le jeudi 20 septembre à 8 heures au CEEI NCA dans la salle Open Loft. A Sophia, le rendez-vous est donné au Village by CA le jeudi 4 octobre à 8 heures également.