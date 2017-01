Nice : étudiants, entreprises, tous ensemble à l'international

Les Conseillers du Commerce extérieur de la France (CCEF) du Comité régional de Nice Côte d’Azur organisent la 3ème édition de "Tous Ensemble à l’International" jeudi 26 janvier de 17 à 22 heures à la CCI Nice Côte d’Azur à Nice (20 Bd Carabacel). Après le succès de la précédente édition où plus de 250 étudiants ont pu rencontrer 30 entreprises, et avec le soutien des partenaires institutionnels, l’emploi à l’international est ainsi une nouvelle fois mis en avant. Pour Xavier Gesnouin, Président CCEF Nice Côte d’Azur, il s'agit de montrer, par la mobilisation des écoles et universités et l’implication des entreprises, "que le développement de l’international est possible et mutuellement profitable aux chefs d’entreprises comme aux étudiants".

Cette manifestation originale et unique permettra aussi aux entreprises qui souhaitent se développer à l’international, de mettre à jour leur connaissance de l’exportation et aussi de rencontrer les étudiants de toute formation et de tout niveau, lors d’une séance plénière ou de rendez-vous B2B et "speed dating meeting" étudiants/ entreprises.

Au programme :

- Une plénière "Réussir son avenir professionnel à l’international" avec Philippe Pradal, Maire de Nice, Jean-Pierre Savarino, Président de la CCI Nice Côte d’Azur, Philippe Renaudi, Président de l’UPE06, et Xavier Gesnouin, Président des CCEF Nice Côte d’Azur.

- Les VIE -Volontaires Internationaux pour Entreprendre-, présenté par Business France avec les témoignages de trois entreprises et de trois jeunes recrutés dans les éditions précédentes.

- Un espace recrutement entreprise/ étudiants

- Un espace institutionnel : BUSINESS France, CCI International, CCEF, APEX, ...

