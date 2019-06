Nice : ExactCure lauréat du concours French IoT du groupe La Poste

La start-up niçoise ExactCure et son jumeau numérique est la seule start-up régionale lauréate 2019 du concours French IoT du groupe La Poste. Pour cette 5ème édition, les noms des 15 lauréats ont été dévoilés récemment à Paris lors du Lab Postal, rendez-vous annuel de l'innovation de La Poste. Près de deux cents candidatures venant des régions françaises mais également de l'étranger avaient été déposées autour de cinq grandes thématiques (santé, services, smart city & mobilité, Deep Tech, Gov & Civic Tech).

Retenu pour la thématique santé, ExactCure comme les 14 autres lauréats va intégrer une communauté de 250 start-up et bénéficiera à partir de juillet d'un programme d'accélération de six mois. Nouveauté cette année : la participation à l'un des grands événements européens de l'innovation (IFA Berlin, Bpi Inno génération, VivaTech Paris ou encore Slush Helsinki).

Le projet de jumeau digital d'ExactCure, piloté par Frédéric Dayan et Fabien Astic, vise à modéliser l’organisme de chaque individu, à donner à chaque patient son avatar numérique pour aboutir à une médecine personnalisée grâce à la bio modélisation dynamique du patient. Le croisement des caractéristiques du patient et du médicament prescrit permet de suivre l’évolution et les effets dudit médicament chez son "jumeau digital" et de prévenir ainsi les risques liés à une contre-indication, décelée trop tard.

Aussi, plus les éléments recueillis notamment à partir de l'IoT sont nombreux et fiables, et plus la simulation sur l'avatar numérique sera riche et précise. La personnalisation du traitement est l’enjeu de ce projet lié au développement de l’e-médecine, à l’aide des "big data" de santé enrichis au fil du temps par les réponses apportées par chaque patient utilisateur d’ExactCure.