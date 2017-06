Nice : "Finance ta boîte" à l’espace de coworking La Verrière

Sur le thème "Finance ta boîte", l'espace coworking La Verrière, à Nice (4 boulevard Cimiez) organise une journée événement dédiée à la réussite des projets entrepreneuriaux. Elle aura lieu vendredi 2 juin, de 9 à 18 heures dans ses locaux et s'adresse à tous ceux qui, de Nice à Cannes ont un projet de création ou ont déjà lancé leur entreprise et se propose de les aider à passer à la vitesse supérieure. Durant la matinée, plusieurs interventions se feront sur le thème de "convaincre" (storytelling, art du pitch de présentation, mode d'emploi pour la levée de fonds). L'après-midi se concentrera sur le financement (aides publiques, prêts bancaires, financement participatif, subventions européennes).

Cette journée autour de l'entrepreneuriat est l'un des événements qu'organise cet espace de coworking installé dans les deux derniers étages d'un immeuble ancien (600 m2 avec un open-space de 300 m2 sous le toit pour 34 places de coworking, dont 10 en zone silencieuse, 5 salles de réunion, une cuisine et deux espaces détente). Lancée début 2016 par Valérie Ammirati, par ailleurs dirigeante du cabinet de conseil et d’expertise Skynet, La Verrière a cherché depuis le début à insuffler un nouvel élan à la dynamique économique de Nice et sa région, à la fois en métamorphosant un immeuble historique de la ville et en ouvrant un nouveau lieu emblématique de la tendance entrepreneuriale "nouvelle génération".

Sur l’année écoulée, ont été accueillis et/ou organisés une trentaine d’événements (conférences, petits déjeuners, workshops, ateliers extra-professionnels comme la méditation ou le Qi Gong, apéritifs, soirées, etc.). Cette journée vient quant à elle répondre à un besoin identifié au quotidien. Pour Valérie Ammirati, "en tant que professionnels du conseil, nous accompagnons tous les jours des créateurs d'entreprise. De par notre expérience, nous avons identifié chez les entrepreneurs deux points faibles, et par ricochet, freins à la réussite de leur projet : savoir convaincre d’une part et financer d’une part. C'est donc autour de ces 2 axes que nous avons imaginé et mis en place la journée Finance ta boîte".