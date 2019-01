Nice : flash études supérieures et internationales au salon Studyrama

Quelles formations après le bac, la prépa ou la licence ? Pour affiner son choix, des réponses pourront être trouvées au 19e salon Studyrama des Etudes Supérieures et au 7e salon des Formations Internationales qui se tiendront conjointement demain vendredi 18 et samedi 19 janvier au Palais Acropolis à Nice. Soutenu par la ville de Nice, l’Académie de Nice et l’Onisep Provence-Alpes-Côte-d’Azur cette manifestation attend plus de 20.000 visiteurs sur les deux journées. Plus de 200 établissements publics et privés seront présents avec à la clé plus de 1.500 formations de Bac à Bac+5, en initial ou en alternance dans de nombreuses disciplines (commerce, gestion, comptabilité, industrie, sciences, informatique, luxe, mode, santé, social, tourisme, etc.).

Sur le salon des Formations Internationales, des grandes écoles, universités et organismes spécialisés présenteront leurs cursus internationaux. Tout au long des deux journées, plus d'une vingtaine de conférences viendront balayer l'ensemble des sujets allant de Parcours Sup aux formations informatiques en passant par les formations de designer, la PACES "première année commune aux études de santé", le BBA et le programme grande école de commerce, les stages à l'étranger…

L'inauguration se fera vendredi à 11h30 en présence du maire de Nice et président de la Métropole Christian Estrosi.

En pratique