Nice : France Labs met la recherche à l'heure de l'Intelligence Artificielle

Besoin de savoir ce que contiennent vos images afin de pouvoir chercher seulement celles contenant des voitures bleues ? C'est possible. Besoin de sous-titrage automatique des vidéos internes de l'entreprise, pour rapidement retrouver la dernière présentation vidéo sur le bilan financier 2017 ? C'est possible aussi. C'est en tout cas, selon la société niçoise France Labs, ce que va permettre Datafari 4, son nouveau moteur de recherche qui sort en cette fin d'année après de nombreux mois de travail.

Cette avancée permet à Datafari d'être bien plus puissant dans sa mission de recherche des données internes aux entreprises, en rendant les données "intelligentes", est-il expliqué. Au-delà des avancées en termes de pertinence et de scalabilité Big Data, la grande nouveauté de cette version 4, c'est l'ouverture sur le monde de l'Intelligence Artificielle. Datafari est à présent capable d'interagir avec les services web d'IA les plus réputés, qu'il s'agisse de ceux de Google, d'IBM, d'Amazon, de Microsoft ou autres. Une nouvelle étape marquée par un changement de logo pour France Labs qui a fêté en novembre ses six ans d'existence. La société que pilote Cédric Ulmer, par ailleurs co-président de Telecom Valley, a dit ainsi adieu à son gentil zèbre et bonjour à l'empreinte de pas... de félin !

Adieu le zèbre, désormais ancien logo de Datafari.