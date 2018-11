Nice : gagner la bataille du climat par Jean Jouzel et Pierre Larrouturrou

Pour tous ceux qui s'intéressent à la bataille pour le climat, une conférence à ne pas manquer : celle que donneront Jean Jouzel et Pierre Larrouturrou jeudi 8 novembre à 19 heures au CUM (Centre Universitaire Méditerranéen) de Nice sur le thème de "Gagner la bataille du climat, oui c’est possible". Les deux conférenciers, co-fondateurs du Pacte Finance-Climat connaissent bien leur sujet. Climatologue, Jean Jouzel est l'ancien Vice-Président du GIEC (groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat) et Prix Nobel de la Paix pour ses travaux à la tête du GIEC, tandis que Pierre Larrouturrou, économiste, est connu comme le porte-parole du Pacte Finance Climat.

A l'invitation de Christian Estrosi, Président de la Métropole Nice Côte d’Azur, tous deux présenteront ce Pacte Finance-Climat lors d’une conférence qui suivra le Conseil métropolitain dédié aux questions environnementales du 8 novembre. Alors que le dernier rapport du GIEC (Groupe Région Intergouvernemental d’Experts du Climat) alerte une nouvelle fois sur les conséquences du réchauffement climatique et appelle à un sursaut international, Jean Jouzel et Pierre Larrouturrou ont élaboré le Pacte Finance-Climat avec pour objectif d’accroître les investissements européens durant 30 ans pour parvenir à une neutralité carbone en 2050.

Pour cela, le Pacte propose que la création monétaire de la Banque Centrale européenne soit mise au service de la lutte contre le réchauffement climatique et que des outils financiers soient mis en place pour investir dans la recherche et la lutte contre le réchauffement climatique en Europe, en Afrique comme dans tout le pourtour méditerranéen.

Jean Jouzel et Pierre Larrouturrou projettent de faire adopter par l’Europe le Pacte Finance-Climat en 2019 pour une mise en application en 2020. En plus d’être une réponse aux enjeux majeurs et urgents posés par le réchauffement climatique, le Pacte permettrait de relancer l’Union Européenne tout en générant plusieurs millions d’emplois nets en Europe.

Entrée libre et gratuite