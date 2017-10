Nice : Greenerwave remporte la première Challenge Cup France

La start-up niçoise, spécialisée dans l'optimisation du WiFi dans les bâtiments, a remporté la première Challenge Cup France, concours international de start-up lancé par un réseau d’investisseurs américain. Greenerwave portera ainsi les couleurs de la French Tech à Washington pour la finale qui aura lieu en novembre.

La start-up niçoise Greenerwave sera le champion français de la French Tech à Washington. Spécialisée dans l'optimisation du WiFi dans les bâtiments, elle a remporté jeudi dernier la première Challenge Cup France, nouveau concours international de startups lancé par le réseau d’investisseurs américain 1776 VC. Une première édition organisée, pour la partie France, par Team Côte d’Azur avec le soutien du CEEI Nice Côte d’Azur, du réseau Sophia Business Angels et de la plateforme d’accélération Ynnova. Sur la photo (@ Team Côte d'Azur) Eric Labarre, CEO de Greenerwave.

Le concours a pour objet de récompenser les startups les plus innovantes dont les solutions adressent des problèmes de société (éducation, énergie, santé, transports et ville). Les sélections ont lieu dans plus de 70 pays pour une finale mondiale novembre à Washington. À la clé pour le vainqueur, une dotation de 100 000 $ et de l’accompagnement pour un développement aux États-Unis. Lauréat pour la France, Greenerwave a gagné ainsi son billet pour Washington.

Les neuf start-up présélectionnées

La sélection pour la France, s'est faite jeudi dernier à partir de 9 candidats, issus des écosystèmes French Tech de la Région Provence-Alpes-Côte-d’Azur, ainsi qu’une startup de Monaco. Chaque start-up a "pitché" en anglais devant un jury d’experts du monde de l’entrepreneuriat et de l’innovation. Avaient ainsi été présélectionnés quelques belles start-up azuréennes.

Codesna : Solutions de Santé et bien-être qui permettent d’évaluer l’équilibre du système nerveux autonome et le risque de stress chronique chez l’individu.

Un "timing" parfait pour Greenerwave

Le jury a unanimement désigné Greenerwave comme grand vainqueur de la Challenge Cup Nice suite au pitch de Cyril Bertschy (COO) et Eric Labarre (CEO). Basée au CEEI Nice Côte d’Azur, Greenerwave développe une solution d’optimisation de la réception Wi-Fi dans les bâtiments. Son dispositif prend la forme de "tableaux" qui redirigent les signaux Wi-Fi vers un seul terminal. Ce qui permet de réduire le nombre d’émetteurs, tout en augmentant la qualité de réception des terminaux. Les bénéfices ? Une diminution de la pollution électromagnétique dans les bâtiments et une consommation électrique moindre.