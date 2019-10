Nice : #IADATES, un cycle de conférences grand public sur l'IA

Alors que la Côte d'Azur avec Sophia Antipolis, s'engage résolument sur le chemin de l'Intelligence Artificielle, un cycle de conférences et tables rondes, afin de mettre l’IA à la portée du plus grand nombre : c'est ce qu'a voulu faire le Département en lançant #IADATES. Il s'agit de rendez-vous réguliers pour mieux faire comprendre et connaître les enjeux et perspectives de l’I.A. dans les domaines qui touchent tout un chacun : santé, mobilité, éthique, territoire… Le coup d'envoi sera donné le 8 octobre prochain à 18 heures au Palais des Rois Sardes à Nice (10 rue de la Préfecture) pour la première conférence sur le thème "L’Intelligence Artificielle : c’est quoi ?". Qu’est-ce qu’exactement l’intelligence artificielle ? Quels changements induit-elle ? Faut-il en avoir peur ?.

Pour ce lancement, quelques intervenants exceptionnels. Se succèderont ainsi à la tribune :

y, Président du Département (L’Intelligence Artificielle : une nouvelle ère pour l’humanité), Jean-Marc Gambaudo , Président d’Université Côte d’Azur (L’écosystème I.A. azuréen, espoir français),

ancien Président d’Apple Monde (L’Intelligence Artificielle, entre peur et fascination) Jérôme Monceaux, Président Fondateur de SPooN et créateur des robots Nao, Pepper et SpooNy (L’Intelligence Artificielle appliquée à la robotique : au carrefour de l’évolution).

Les débats seront animés par Marco Landi.

Gratuit. Durée 1h30. Pour s'inscrire : cliquez ici