Nice : journée marathon pour la ministre des sports Laura Flessel

Une visite ministérielle demain jeudi à Nice : celle de la ministre des sports, Laura Flessel. Pour la quintuple médaillée olympique d'escrime, ce sera d'ailleurs une véritable journée marathon car elle enchaînera les rendez-vous. Elle en alignera trois au stade Allianz Riviera. Ce sera d'abord le 21ème Congrès de l'ANDES qui se tient au Musée du sport sur la thématique "L'événementiel sportif dans les Collectivités Locales". En fin d'après-midi (17 heures), elle participera à l’inauguration du nouveau centre d’entraînement de l’OGC Nice. Et entretemps (15h30), elle se rendra dans les bureaux de la start-up My Coach, installée au cœur du stade, pour assister à la signature de convention entre la société phare du sport digital et l'Université Côte d’Azur.

Cette convention qui sera signée entre Cédric Messina, Pdg de My Coach et Jean-Marc Gambaudo, Président de l’Université Côte d’Azur, marque le lancement de My Coach Activity, application qui s’inscrit dans la dynamique du sport pour tous et de la santé, initiative promue et soutenue par le ministère lui-même. My Coach Activity, dans ce domaine, a cherché à innover et rompt avec la pratique habituelle en proposant un nouvel usage adapté au cas par cas.

Pour Laura Flessel, ce n'est pas tout. Au programme de sa journée niçoise figurent encore deux autres rendez-vous : l’ouverture d’une salle d’escrime à Saint-Roch et une visite à la piscine Camille Muffat. Un marathon…